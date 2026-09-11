ماتا يترك الدوري الأسترالي

أعلن الإسباني خوان ماتا، لاعب فريق ملبورن فيكتوري الأسترالي الأول لكرة القدم، الفائز بمونديال 2010 مع منتخب بلاده، الجمعة، عدم رغبته في خوض موسم آخر مع ناديه.

وقال ماتا في بيان صحافي: «استمتعت بكل لحظة، وسعدت كثيرًا بكل ما حققناه في الموسم الماضي، حيث استعدت شغفي بكرة القدم في هذا المكان المميز، في هذه المدينة الرائعة التي كان لي شرف أن أعتبرها موطني، أنا الآن متحمس للفصول المقبلة، مؤمنًا بمستقبل كرة القدم الأسترالية، ومُلهمًا الجيل القادم من لاعبي ومشجعي ملبورن فيكتوري».

وكشف ماتا يونيو الماضي، عن نيته بالحصول على حصة أقلية في نادي فيكتوري، ولم يتم توضيح تفاصيل الصفقة بعد، لكنه سيتولى رئاسة لجنة كرة القدم المُنشأة حديثًا، حسبما أوضحه جون ديدوليكا، المدير الرياضي في النادي الأسترالي، مضيفًا: «سيظل موسم خوان 2025ـ2026 محفورًا في ذاكرة جماهير فيكتوري، ويجب أن يعتز به كافة محبي كرة القدم في أستراليا، جميعنا في النادي نشعر بالحماس لانضمامه إلى مجموعة المُلاك، ونتطلع في المستقبل إلى الاستفادة من خبرته الكروية في قيادة لجنة كرة القدم».

وحصل نجم مانشستر يونايتد، وتشيلسي الإنجليزيين السابق، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأسترالي الممتاز لموسم 2025ـ2026.

وانضم ماتا الذي فاز مع منتخب «لا روخا» بكأس العالم 2010، وبدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، إلى فيكتوري 2025، بعد موسم قضاه مع ويسترن سيدني واندررز.

ويمتلك اللاعب الإسباني حصصًا في فريق ألبين لـ«الفورمولا 1»، ونادي سان دييجو أف سي في الدوري الأمريكي.