الجولة السابعة.. «ديربي» ومهمة صعبة تنتظر العملاقين

يفتتح «ديربي» الشرقية، لقاء فريق القادسية الأول لكرة القدم ونظيره الاتفاق، الجمعة، مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويطمح صاحب الأرض إلى اعتلاء صدارة الترتيب مؤقتًا، إذ يدخل الجولة وفي رصيده 15 نقطة في المركز الثالث، متساويًا مع الهلال والنصر، فيما تفصل بينهما حسابات فارق الأهداف فقط.

ويملك الاتفاق 10 نقاط في المركز الثامن، بعدما تعادل سلبًا أمام الفيصلي في الجولة الماضية، في نتيجة أوقفت اندفاعه بعد فوزه الثمين خارج أرضه على أبها في الجولة التي سبقتها.

وفي المجمعة، يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلاً على الفيصلي في مواجهة تتباين فيها طموحات الفريقين، إذ يطارد أصحاب الأرض انتصارهم الأول بعد 6 جولات، ولا يملكون في رصيدهم نقاطًا ويحتلون المركز قبل الأخير، بينما يدخل الاتحاد المباراة واضعًا نصب عينيه النقاط الثلاث لمواصلة مزاحمة فرق الصدارة، إذ يمتلك فريق الألماني ينز فيسينج 14 نقطة، ويطمح إلى مواصلة حصد النقاط وعدم التفريط في فرصة الاقتراب أكثر من الصدارة.

وفي جدة، يدخل الأهلي مواجهته أمام الحزم على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية وسط تخوف كبير من تلقي خسارة جديدة بعدما خسر في الجولة الماضية من القادسية بهدفين لثلاثة ليبتعد عن المقدمة بتوقف رصيده على 9 نقاط بخسارته لـ3 مباريات في أول 6 جولات، فيما يدخل الحزم بعد فوزه المهم والثمين على التعاون بهدف وحيد وتقدم للأمام ورفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع.

وفي اليوم التالي يستقبل التعاون نظيره الهلال على ملعبه في بريدة، وتجمع المباراة الطرفين برغبة التعويض الكبيرة ولاسيما الهلال الذي يحتل المركز الأول برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن النصر والقادسية.

في المقابل التعاون أمام اختبار صعب جدًا لاستعادة وضعه الصعب كذلك في بداية غير جيدة على الإطلاق حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط وتلقى 3 خسائر ويمني النفس بالعودة من بوابة المتصدر للابتعاد عن المراكز الأخيرة.

وفي الدمام يستضيف الخليج نظيره النصر على ملعب الأمير محمد بن فهد في مباراة يسعى فيها القطب العاصمي لتأكيد حضوره في المنافسة بعدما عوض خسارته أمام الاتحاد بفوزه الصعب على أبها بهدفين فيما يدخل الخليج اللقاء برصيد 4 نقاط وبأقل نسبة تسجيل «هدفين فقط» ويحتل المركز الثالث عشر بعد تعادله سلبًا مع الرياض.

ويستضيف الشباب في الرياض نظيره الفيحاء على ملعب «إس إتش جي أرينا»، ويطمح إلى تحقيق الانتصار الأول الموسم الجاري إذا يملك في رصيده 3 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما يدخل الفيحاء بوضع أفضل بقليل وبرصيد 5 نقاط يحتل بها المركز الحادي عشر وتلقى خسارة في المباراة الماضية أمام الاتحاد 1ـ2، ويرغب كل منهما في التعويض.

وتستكمل الأحد، مباريات الجولة بمواجهة نيوم والفتح، والدرعية أمام أبها، فيما يستضيف الرياض نظيره الخلود.