القادسية يواجه الاتفاق بقائمة الأهلي

يتجه الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى الاعتماد على القائمة ذاتها التي كسب بها الأهلي الجولة الماضية حين يلتقي الاتفاق، الجمعة، في المرحلة السابعة من دوري روشن السعودي وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكسب القادسية ضيفه الأهلي في الجولة السادسة بنتيجة 3ـ2 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويرجح أن تضم القائمة الأساسية كلًا من البلجيكي كوين كاستيلس في حراسة المرمى، وأمامه ناتشو فرنانديز، جهاد ذكري، وجاستون ألفاريز، محمد أبو الشامات فيما يوجد كريستوفر بونسو، يوليان فايجل، وتيجاني ريندرز، خلف الثلاثي ماتيو ريتيجي، جوليان كينونيس، ومصعب الجوير.

ويحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام المواجهة، التي يدخلها القادسية ثالثًا بـ15 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر والنصر الثاني، فيما يأتي الاتفاق ثامنًا بـ10 نقاط.