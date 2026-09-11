سانشيز يقود «ديربي» القادسية والاتفاق

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي طاقم تحكيم إسباني بقيادة مباراة فريق القادسية الأول لكرة القدم ونظيره الاتفاق، الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري «روشن».

ويدير «الديربي» الحكم خوسيه ماريا سانشيز ويساعده راؤول كابانيرو وإينيجو برييتو، بينما يتولى الحكم سامي الجريس مهمة الحكم الرابع.

وفي غرفة حكم الفيديو «VAR» يوجد الإسباني أليخاندرو مونيز، بمساعدة السعودي خلف الشمري.

وسبق للحكم الإسباني أن أدار «ديربي» الهلال والنصر موسم 2023ـ2024، الذي انتهى بالتعادل 1ـ1، وأشهر خلاله سبع بطاقات صفراء، إضافة إلى احتسابه ركلة جزاء.

وأدار سانشيز «42 عامًا» أربع مباريات خلال الموسم الجاري، بواقع مواجهتين في تصفيات دوري أبطال أوروبا، ومثلهما في الدوري الإسباني، ريال مدريد أمام إسبانيول، وألافيس ضد أوساسونا، وأشهر خلالها 18 بطاقة صفراء، واحتسب ركلتي جزاء.

ويملك الحكم الإسباني صاحب الخبرة الكبيرة سجلًا يصل إلى 449 مباراة خلال مسيرته، أشهر فيها 2403 بطاقات صفراء، و71 حالة طرد بعد الحصول على الإنذار الثاني، إضافة إلى 48 بطاقة حمراء مباشرة.