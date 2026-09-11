كارتال ضُرب واستقال.. والنادي: عرفنا المعتدي

استقال إسماعيل كارتال، مدرب فريق فنربخشة التركي الأول لكرة القدم، من منصبه إثر إلقاء عبوة بلاستيكية عليه في إسطنبول، بعد تعادله أمام روما الإيطالي بنتيجة 1ـ1، ضمن منافسات المرحلة الأولى من دوري المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن المدرب التركي استقالته بشكل مفاجئ في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، قائلًا: «أستقيل ولن أعود».

وأوضح عزيز يلدريم، رئيس مجلس إدارة نادي فنربخشة، رفضه قرار الاستقالة وقال: «إسماعيل كارتال في بداية مهمته، نحن ندعمه».

وأشار النادي التركي في بيان صحافي إلى معرفته هوية الشخص الذي رمى العبوة على المدرب، متابعًا: «تم التعرف على الشخص الذي ألقى الزجاجة على إسماعيل كارتال، مدرب الفريق، بناءً على تعليمات من مكتب المدعي العام في إسطنبول، وصدر بحقه قرار بمنعه من دخول الملاعب».

ويُعدّ كارتال رمزًا للنادي لاعبًا، كما سبق له تدريب الفريق الأول ثلاث مرات «في موسم 2014ـ2015، ومن يناير حتى يونيو 2022، وفي موسم 2023ـ2024».

وعاد كارتال إلى تدريب فنربخشة في يونيو الماضي، ونجح في قيادته إلى دور المجموعة الموحدة للمسابقة القارية الأم، لا سيما بعد إقصائه ليون الفرنسي «1ـ1، 2ـ1» في الأدوار الإقصائية.

في المقابل، مُني الفريق التركي بهزيمتين في أربع مباريات في الدوري، بما في ذلك هزيمة في «ديربي» بشكتاش الأسبوع الماضي «1ـ2».