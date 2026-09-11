إلفرسبرغ الصغير يكتب التاريخ باستقبال العملاق البافاري

بعد أربعة أعوام قضاها في الدرجة الرابعة الألمانية شبه الاحترافية، دقت ساعة المجد بالنسبة لفريق إلفرسبرج الأول لكرة القدم، الصاعد حديثًا، حيث يتحضر لاستضافة العملاق بايرن ميونيخ حامل اللقب، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

إلفرسبرج، وهي قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 13 ألف نسمة ولا يوجد بها محطة قطار، أصبحت أصغر قرية في تاريخ الدوري الألماني تستضيف فريقًا من الدرجة الأولى الموسم الجاري.

لم ترهب الأضواء الساطعة هذا الفريق الصغير، ففاز في مباراتين تواليًا، استهلهما بإسقاط باير ليفركوزن، بطل الدوري والكأس في موسم 2023ـ2024، بنتيجة 3ـ2 في افتتاح موسمه الأول في دوري الدرجة الأولى.

أرجع جوزيف فيلزمولر المدير الفني للنادي، الفضل في هذا الإنجاز إلى العمل الجاد لا إلى المعجزات.

وقال فيلزمولر لوكالة «فرانس برس» هذا الشهر «أعلم أن الأمر يبدو كالسحر أو كالخيال، «لكن» لقد حققناه خطوة بخطوة، ولم يكن الأمر خياليًا، بصراحة».

يتسع ملعب إلفرسبرج لأكثر من 14 ألف متفرج، لكن سعته الحالية تقلصت إلى 9.500 متفرج فقط، وذلك بسبب أعمال التجديد التي تُجرى عليه لرفع سعته إلى الحد الأدنى المطلوب في الدوري الألماني «بوندسليجا» وهو 15.000 متفرج.

في حين بإمكان ملعب «أليانز أرينا» التابع لبايرن ميونيخ، والذي يتسع لـ 75 ألف متفرج، استيعاب سكان إلفرسبرج جميعًا خمس مرات.

صعد إلفرسبرج إلى مصاف أندية النخبة بعد ثلاث ترقيات في خمسة مواسم، لكنه واجه العديد من النكسات خلال مشواره. ينتمي النادي إلى سارلاند، أصغر ولاية غير مدينة في ألمانيا، ولا يتلقى تمويلًا من أي متبرع ثري.

بعد خسارة بصعوبة في مباراة فاصلة من مباراتين لتجنب الهبوط أمام هايدنهايم، أحد فرق الدرجة الأولى 2025، انتقل هورست ستيفن «57 عامًا» مدرب إلفرسبرج إلى فيردر بريمن.

وفي سعيه للصعود في موسم 2025ـ2026، خسر إلفرسبرج مهاجمه الشاب المغربي يونس بن طالب «22 عامًا» الذي انتقل إلى أينتراخت فرانكفورت، ومديره الرياضي نيلس-أولي بوك المغادر إلى بوروسيا دورتموند.

كان من المتوقع أن يُعيق رحيل بوك مسيرة إلفرسبرج، لكن النادي حقق الصعود المباشر.

قال فيلزمولر، خليفة بوك، إن التزام النادي الراسخ بهويته حصّنه من موجات الرحيل.

وأضاف «نختار اللاعبين الذين يُناسبون أسلوب لعبنا، ونختار المدرب والجهاز الفني الذين يُناسبون أسلوب لعبنا، لذا لا يُمكننا تغيير أي شيء».

وأوضح فيلزمولر، البالغ 36 عامًا، أن إيمان إلفرسبرج بهويته دفعه حتى إلى رفض أكثر عقيدة كروية حديثة شيوعًا: البيانات.

تابع «أجرينا تحليلًا معمقًا للبيانات لمعرفة ما إذا كان ينبغي علينا تغيير أسلوب اللعب. كنا ندرس الأرقام، ورأينا أنه من المنطقي تغيير أسلوبنا وتجنب الأخطاء في بناء الهجمات، والاعتماد على الكرات الطويلة وغيرها».

وأردف «كانت هذه نتيجة التحليل، لكننا جلسنا معًا وقلنا: «لقد جعلنا أسلوب اللعب جزءًا من هويتنا، وهذا أهم من أي شيء آخر».

بعد الفوز المذهل على باير ليفركوزن، كان إلفرسبرج متأخرًا أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 1ـ3 في نهاية الأسبوع الماضي، لكنه انتفض وسجل ثلاثة أهداف ليخرج فائزًا 4ـ3 ويُذهل أصحاب الأرض.

من ناحية الأرقام، يتفوق الفريق الصغير على بايرن ميونيخ المتوج بـ13 لقبًا من أصل الـ 14 الأخيرة في الدوري، حيث يتأخر عملاق بافاريا بفارق نقطتين عن إلفرسبرج عندما يطلق الحكم صافرة بداية المباراة الأحد.

ويلزمولر، مشجع بايرن ميونيخ منذ الصغر والذي كتب أطروحته للدكتوراه بالتعاون مع النادي البافاري العملاق، يُدرك مدى غرابة استضافة فريق فاز بدوري أبطال أوروبا ست مرات.

قال «نشأت مشجعًا لنادي بايرن ميونيخ، وعائلتي من مشجعي البايرن. لذا، فإن مواجهتهم الآن في مباراة بالدوري أمر لا يصدق بالنسبة لي».

وأضاف «نكنّ احترامًا كبيرًا للدوري الألماني، لكننا لا نخشى أحدًا».

وما يزيد الأمر صعوبة غياب المدرب فينسنت فاجنر «40 عامًا» عن إلفرسبرج الأحد، بعدما تلقى بطاقتين صفراوين في الشوط الأول من مباراة السبت، وسيتابع المواجهة من المدرجات بانتظار الاستئناف.

وفي حديثه لمجلة «كيكر» الخميس، قال فاجنر «لست قلقًا على الإطلاق من عدم قدرتنا على إدارة الأمور من دوني. ما يُقلقني هو أن تسير الأمور دائمًا على ما يُرام بدوني».

وبعيدًا عن التقليل من أهمية مواجهة البايرن، قال فاجنر إن على فريقه أن يُدرك حجم التحدي «البايرن فريق قوي للغاية. فرصتنا ضئيلة جدًا في هذه المباراة. لكن الأمر الجميل هو أننا شهدنا مثل هذه الظروف الصعبة من قبل».

وبعدما وصف فاجنر سابقًا مهمة تجنب الهبوط بأنها أشبه برحلة إلى المريخ، ذكّر النادي بالمسافة التي قطعوها «لقد غادرنا مدار الأرض من دون أن نحترق في هذه العملية. لكن الرحلة إلى المريخ لا تزال طويلة».