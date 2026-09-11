300 متحدث في المنتدى السعودي للإعلام

يستهدف المنتدى السعودي للإعلام في نسخته المقبلة لعام 2027، استقطاب أكثر من 300 متحدث من مختلف دول العالم، إلى جانب مشاركة نحو 250 شركة ومؤسسة إعلامية.

وأكد محمد الحارثي، رئيس المنتدى، أنهم يواصلون العمل على استقطاب القيادات والخبرات والمؤسسات الإعلامية الدولية، بما يعزز حضور الرياض في المشهد الإعلامي العالمي، ويفتح مجالات أوسع للتعاون وتبادل المعرفة في صناعة المحتوى، والتحول الرقمي، والإعلام متعدد المنصات، وتطوير المواهب الإعلامية.

وتضم قائمة الجهات الإعلامية المشاركة «France.tv» مجموعة البث التلفزيوني العمومي في فرنسا التي تقدم مجموعة واسعة من الأخبار والبرامج والمحتوى التلفزيوني لمختلف شرائح الجمهور الفرنسي، إلى جانب «The Telegraph»، الصحيفة البريطانية والمنصة الإخبارية متعددة الوسائط، التي تقدم تغطيات إخبارية وتحليلات في السياسة والأعمال والثقافة والرياضة.

كما تشارك «The Sunday Times»، الصحيفة البريطانية الأسبوعية التي تقدم تغطيات وتحليلات معمقة في السياسة والأعمال والمجتمع والثقافة ضمن منظومة «The Times»، إلى جانب «dpa»، وكالة الأنباء الألمانية وإحدى أبرز وكالات الأنباء المستقلة دوليًا، التي توفر الأخبار والمعلومات الموثوقة لمؤسسات إعلامية حول العالم.

وتسجل «ITV News» حضورها ضمن الجهات المشاركة، بوصفها الذراع الإخبارية لشبكة ITV وإحدى أكبر المؤسسات التلفزيونية في أمريكا، وتقدم تغطيات إخبارية وطنية وإقليمية ودولية، فيما يمتد الحضور إلى آسيا عبر

«South China Morning Post»، المؤسسة الإعلامية الرائدة في هونج كونج، التي تقدم تغطيات معمقة للصين وآسيا والقضايا الإقليمية والدولية من منظور آسيوي.

ويشارك كذلك «GIVEMESPORT»، وهي منصة إعلامية رياضية رقمية تقدم الأخبار والتحليلات والمقابلات والمحتوى الرياضي لجمهور عالمي، إلى جانب «AGBI»، المنصة الإخبارية المتخصصة في أخبار الأعمال والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما تقدمه من تحليلات ورؤى حول الأسواق والاستثمار والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويعكس تنوع المؤسسات المشاركة اتساع الحضور الدولي للمنتدى السعودي للإعلام 2027، وتعدد التجارب والمدارس الإعلامية الحاضرة في أعماله، بما يدعم تبادل الخبرات، ويوسع فرص التعاون بين المؤسسات الإعلامية، ويثري الحوار حول مستقبل الصناعة والتحولات التقنية والمهنية التي تعيد تشكيل قطاع الإعلام عالميًا.