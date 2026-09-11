«ديربي» الشرقية.. «تيفو» ومراوح تبريد

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن أن رابطة جماهير القادسية سلمت نظيرتها في الاتفاق 300 تذكرة بخلاف حصة الطرف الضيف، البالغة ألفي تذكرة تمثل نحو 10 في المئة من سعة ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مسرح مواجهة الفريقين، الجمعة، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وبيّنت المصادر ذاتها أن «فرسان المدرج» رابطة القادسية، جهزت «تيفو» خاصًا بـ«الديربي»، إضافة إلى توزيع وجبات ومشروبات باردة.

كما وفرت الرابطة مراوح تبريد داخل المدرج، في ظل ارتفاع نسبة الرطوبة، بهدف تهيئة الأجواء للجماهير ومساندة الفريق طوال المواجهة.

ويدخل القادسية «الديربي» في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر والنصر الثاني، بعدما حقق أربعة انتصارات أمام نيوم، والفيصلي، والدرعية، والأهلي.

في المقابل، يحتل الاتفاق المركز الثامن برصيد 10 نقاط، وخلال مبارياته الأربع الأخيرة خسر مباراتين، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على أبها، ثم تعادل أمام الفيصلي في الجولة الماضية.