الألماني يحمّل الأندية تكاليف تأمين المباريات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الجمعة، أنه يُحمّل الأندية المضيفة تكاليف ​الشرطة المتزايدة لتأمين المباريات عالية الخطورة، كاشفًا رفضه فرض رسوم على خدمات الشرطة.

وقال بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد في بيان صحافي: «في حال تلقى الاتحاد الألماني لكرة القدم إخطارات ⁠برسوم تتعلق بتكاليف الشرطة، فسوف نحيلها ‌إلى الأندية المعنية، ‌وبغض النظر عن ذلك، ​ما زلنا نعتقد ‌أن فرض رسوم لتغطية تكاليف الشرطة ‌هو نهج خاطئ».

وأضاف نويندورف: «يجب أن يكون الهدف المشترك بين واضعي السياسات والشرطة والاتحادات والأندية هو تحسين الوضع الأمني المحلي، وتقليل عدد ساعات ‌وجود أفراد الشرطة في مباريات كرة القدم، ولا يتحقق أي ⁠من هذين ⁠الهدفين من خلال نظام قائم على الرسوم، لذلك فإننا نواصل تفضيل النهج التعاوني في شراكتنا مع واضعي السياسات والشرطة».

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من عام على حكم المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا أن أندية دوري الدرجة الأولى مسؤولة عن دفع ‌تكاليف ضمان سلامة ​المشجعين ‌خلال ⁠المباريات عالية ​المخاطر.

وجاء قرار عام 2025 نتيجة لشكوى قدمتها رابطة كرة القدم الألمانية، التي تدير الدرجتين الأولى والثانية، بشأن قانون محلي في بريمن، يقضي بأن تدفع الأندية حصتها من هذه التكاليف ​المتزايدة.

وقضت المحكمة ​في 2025 أن قانون بريمن لعام 2014 كان متوافقًا مع الدستور الألماني.