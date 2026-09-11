برشلونة يتمسك بموهبة مصر حتى 2030

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، تمديد عقد المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم حتى 2030.

وأوضح النادي الكتالوني في بيان صحافي، عبر موقعه الإلكتروني، توصله إلى اتفاق ‌مع عبد ‌الكريم على ​الاستمرار ‌في صفوف الفريق ​حتى يونيو ⁠2030، مشيرًا إلى أن العقد الجديد سيوقع، الثلاثاء المقبل، في مكتب جوان لابورتا، رئيس النادي، على أن يتحدث المهاجم المصري مع وسائل الإعلام ⁠بعد مراسم التوقيع.

وانضم حمزة، الذي ‌شارك ‌مع المنتخب المصري في ​كأس العالم ‌في أمريكا الشمالية 2026، إلى برشلونة فبراير الماضي، في البداية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من الأهلي المصري.

وتعاقد ‌معه برشلونة بشكل نهائي في الصيف، وقضى المهاجم ⁠فترة الإعداد ⁠للموسم مع الفريق الأول تحت قيادة الألماني هانز فليك، وأنهى فترة الإعداد في صدارة الهدافيّن.

وخاض عبد الكريم أول مباراة رسمية مع برشلونة في 31 أغسطس الماضي، عندما دخل بديلًا أمام رايو ​فايكانو ​في الدوري الإسباني على ملعب «كامب نو».