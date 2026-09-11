على ملعب الدمام.. الغلبة قدساوية

يملك فريق القادسية الأول لكرة القدم أفضلية أمام الاتفاق في سجلّ نتائج مواجهاتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن بطولة دوري المحترفين التي انطلقت صيف 2008.

وبعد 10 مواجهات سابقة بينهما في دوري المحترفين على أرض الملعب ذاته وفق بيانات موقع «ترانسفير ماركت»، يتقابل الفريقان فيه، الجمعة، للمرة الـ 11 ضمن منافسات البطولة.

وسجلت المواجهات العشر السابقة بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدوري خمسة انتصارات قدساوية، وثلاثة اتفاقية، وتعادلين.

وجاءت انتصارات القادسية أعوام 2010 و2017 و2021 و2024 و2026 بنتائج 2ـ0 و2ـ1 و3ـ1 و2ـ0 و4ـ0 على الترتيب.

وحقق الاتفاق اثنين من انتصاراته الثلاثة عام 2011 بنتيجة 1ـ0 و3ـ2، فيما يعود الفوز الثالث والأخير إلى عام 2019 بنتيجة 3ـ2، وبعده لم يستطع الفريق إسقاط منافسه مطلقًا على أرض الملعب ضمن بطولة الدوري

وحدث التعادلان عامي 2016 و2025 بنتيجة 2ـ2 و1ـ1.

وبخلاف هذه المواجهات العشر، التقى الفريقان 7 مرات ضمن بطولة دوري المحترفين على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، طبقًا لـ «ترانسفير ماركت»، بينما جرى ديربي وحيد بينهما في البطولة على ملعب الاتفاق.