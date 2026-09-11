الجمعة.. آنج يترقب نتيجة كومان

ينتظر الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، نتيجة فحص طبي يخضع له جناحه الفرنسي كينجسلي كومان، الجمعة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن نتيجة الفحص ستحدد أمر مشاركة كومان من عدمها أمام الخليج ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتعرض كومان إلى الإصابة في مواجهة الاتحاد، ضمن الجولة الخامسة واضطر مدربه آنج إلى استبداله عند الدقيقة «60» من زمن المباراة التي خسرها فريقه 1ـ2، وحلَّ أيمن يحيى بديلًا عنه.

ومنذ انضمامه إلى النصر الصيف الماضي قادمًا من بايرين ميونيخ، لعب 47 مباراة، وسجل 16 وصنع 12 هدفًا.

ويحتل النصر المركز الثاني في سلم ترتيب دوري «روشن» برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.