من هو علي دياباتي لاعب القادسية الجديد؟

في 5 ديسمبر من العام 2006 ولد علي بادرا دياباتي، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم الجديد، في مدينة أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، التي شهدت أولى خطواته مع الساحرة المستديرة.

يبلغ طوله 1.90 متر، ووزنه 80 كجم، ويفضل اللعب بالقدم اليسرى، وينشط في مركز قلب الدفاع مع إمكانية الانتقال إلى الوسط الدفاعي، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 1.00 مليون يورو وفق بيانات «ترانسفير ماركت».

نشأ دياباتي في أبيدجان وانضم إلى نادي ليدر سبورتنج كلوب دي ماركوري في كوت ديفوار، حيث طور مهاراته قبل أن يلفت الأنظار إلى أوروبا.

وعلى الرغم من اهتمام عدة أندية أوروبية به اختار مشروع أكاديمية جينك البلجيكية لما تتمتع به من استقرار وسمعة شهيرة في تخريج المواهب الكروية على غرار كيفن دي بروين وتيبو كورتوا وكاليدو كوليبالي وميلينكوفيتش سافيتش.

وقع دياباتي في 9 سبتمبر 2025 عقدًا احترافيًا أول مع جينك يمتد حتى يونيو 2030، لينضم إلى فريقه الاحتياطي قادمًا من ليدر سبورتنج.

قضى دياباتي فترة مع يونج جينك من سبتمبر 2025 حتى ديسمبر من العام نفسه، ثم عاد إلى ليدر سبورتنج قبل أن ينتقل في 2 يناير 2026 إلى سامسون سبور التركي مقابل 100 ألف يورو، ووقع عقدًا حتى يونيو 2029.

شارك دياباتي مع سامسون سبور في تسع مباريات منذ الموسم الماضي في الدوري التركي، منها ست في الدوري وسجل تمريرة حاسمة واحدة، وشارك في مباراتين بكأس تركيا ومباراة في كأس السوبر، وفي موسم 2026ـ2027 خاض مباراتين أساسيتين بإجمالي 180 دقيقة دون أهداف أو تمريرات حاسمة.

مثل دياباتي منتخب بلاده تحت 23 عامًا في مباراة واحدة دون أهداف.

وقع دياباتي رسميًا، الخميس، مع نادي القادسية قادمًا من سامسون سبور التركي، ووقع عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2030.