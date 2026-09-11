أرتيتا يستعين بـ«النشالين».. ويندهش من جيزوس

استعان الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، ذات مرة بنشالين، من أجل إبقاء لاعبيه في حالة تأهب، كما طلى غرفة الاجتماعات بألوان مصممة لتحسين التركيز، وبث أهازيج​ المنافسين عبر مكبرات الصوت في ملعب تدريب بطل الدوري الممتاز.

وتعتمد فلسفة مدرب أرسنال على عدم ترك أيّ شيء للصدفة، وساعد هذا النهج النادي على الظفر بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عامًا في الموسم الماضي، لذلك، فإن تأخير رحلة الطيران المتجهة إلى نابولي الأربعاء الماضي، والتي عاد منها الفريق بفوز في دوري أبطال أوروبا، لم يسبب ‌له أي ‌أزمة، ولن تقلقه أيضًا أي عقبات ​غير ‌متوقعة ⁠قبل ​رحلة الفريق إلى ⁠سندرلاند.

وقال أرتيتا الجمعة في المؤتمر الصحافي، قبل المواجهة السبت: «أحب هذه التحديات، أحاول صناعة مثلها خلال فترة الإعداد للموسم والوصول في أوقات مختلفة، حتى نكون قد مررنا بهذه التجارب عندما تحدث بالفعل، من الممكن أن تفوتك رحلة طيران، وقد يتأخر القطار، لكني لا أريد أن يصاب اللاعبون أو الطاقم بالذعر عندما يحدث ذلك، بل أريدهم أن يتكيفوا مع ⁠الوضع، لا أن يتذمروا أو يتخذوه ذريعة، ‌لأن ذلك لا يفيد على الإطلاق».

وقدمت ‌هذه الواقعة مثالًا آخر على سبب ​عدم احتمال أن يتأثر أرسنال ‌بمواجهة سندرلاند الذي خسر أمامه نقاطًا في أواخر الموسم الماضي.

وغرس ‌أرتيتا ثقافة جديدة في أرسنال، بعدما تبنى تمارين نفسية، وتمارين تركيز غير تقليدية، منها تمرين يتبادل فيه اللاعبون الكرة مع بعضهم البعض مع موازنة قلم على أصابعهم، والأمر الأكثر صلة بمهمة السبت هو أنه ‌يخطط أيضًا لخلق عوامل اضطراب.

وأضاف المدرب الإسباني: «أحيانًا نؤخر وجبات الطعام، ونؤخر وسائل النقل، ونسلك طريقًا مختلفًا، ونجعل ⁠غرفة الملابس ⁠حارة، ونقلل عدد الأسرة، لأننا سنضطر إلى التكيف حتى لا يكون هُناك عنصر مفاجأة في يوم المباراة».

وزرع أرتيتا شجرة زيتون عمرها 150 عامًا في ملعب التدريب، للتأكيد على أهمية رعاية جذور النادي، ويحضر نسخة مصغرة منها إلى اجتماعات الفريق.

ويحاول أرسنال تحقيق انتصاره الرابع في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي أمام سندرلاند، لكنه سيتوخى الحذر من الفريق الذي انتزع التعادل 2ـ2 في اللحظات الأخيرة من مواجهتهما في الموسم الماضي.

وتابع أرتيتا: «في العام الماضي خسرنا نقاطًا هناك في الدقيقة الأخيرة، وتعلمنا الكثير من تلك المباراة».

وفي حال فوز أرسنال، ستكون هذه المرة السادسة فقط في تاريخه التي يبدأ فيها ​موسم الدوري بأربعة انتصارات، ​وتُوّج باللقب في الثلاث مرات الأولى.

وفيما يخص تصريحات البرازيلي جابريال جيزوس، الذي زعم خلالها أنه أُجبر على التدريب منفردًا، أكد أرتيتا على اندهاشه منها، مكملًا: «كنت مندهشًا جدًا، بصراحة، خاصةً أني تحدثت بشكل منفرد مع جيزوس في غرفة تبديل الملابس، لا أعرف ما هي الكلمات التي قيلت، ولا بأس بذلك، الكلمات التي استخدمناها كانت كلها تدور حول الامتنان».