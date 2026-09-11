الجليدان يواصل التأهيل.. وعوار يغيب

يواصل أحمد الجليدان، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، برنامجه العلاجي في مقر النادي، بعد إصابة تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مواجهة النصر ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 5 سبتمبر الجاري.

ويغيب الجليدان عن مواجهة الفيصلي، الجمعة، ضمن الجولة السابعة، للمباراة الثانية تواليًا، بسبب عدم اكتمال جاهزيته، إذ يواصل برنامجه العلاجي تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

من جانبه، ينتظر أن يستبعد الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق، عصر الجمعة، أحد اللاعبين الأجانب التسعة الموجودين في معسكر الاتحاد وهم الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، البرتغالي دانيلو بيريرا، الصربي كارلو سيميتش، مدافعو الفريق، الكولومبي ريتشارد ريوس، السنغالي ديون لوبي، الهولندي جورجينيو فينالدوم، الهولندي ستيفين بيرجوين، لاعبو الوسط، والمغربي يوسف النصيري، والنيجيري جورج ايلنكينا، من القائمة النهائية التي ستخوض مواجهة الفيصلي.

وبيّن المصدر أن فيسينج فضّل استبعاد الجزائري حسام عوار، لاعب الوسط، من أجل إراحته بعد شعوره بشد عضلي بسيط مع نهاية مواجهة الفيحاء التي فاز فيها الاتحاد 2ـ1، الثلاثاء الماضي، قبل أن يتم تبديله في الدقيقة 75 وحل مكانه معاذ فقيهي.

ويسعى الفريق الجداوي إلى مواصلة سجله الخالي من الخسارة في الدوري خلال الموسم الجاري، بعدما جمع 14 نقطة من ست جولات، بالفوز في أربع مباريات والتعادل في اثنتين.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة خلف الهلال والنصر والقادسية، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى برصيد 15 نقطة لكل منهم.