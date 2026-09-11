الهلال يتدرب ويطير.. وبوابري انتظار

تغادر بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم الرياض عند الـ 8:30 مساء الجمعة بعد التدريب إلى بريدة على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة التعاون، السبت، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن موقف المغربي ياسين بونو والهولندي كريسينسيو سامرفيل من المشاركة في المواجهة سيتحدد عقب تدريب الجمعة، وفقًا لمدى جاهزيتهما.

ورجح المصدر إلى إمكانية استدعاء الفرنسي سايمون بوابري إلى القائمة المغادرة، حال تعذر مرافقة الجناح الهولندي البعثة إلى بريدة.

وكان بونو وسامرفيل خضعا لفحوصات طبية بعد الإصابة التي تعرضا لها أمام نيوم، الإثنين الماضي، إذ شكا الحارس المغربي من آلام في العضلة الخلفية خلال عمليات الإحماء، ما أدى إلى استبعاده قبل انطلاق المباراة، فيما أكمل الجناح الهولندي المواجهة مع شعوره بشد بسيط.

وخسر الهلال أمام نيوم بهدفين دون مقابل على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وخسارة، بفارق الأهداف عن النصر والقادسية.