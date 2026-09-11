الإنجليزي يغرم هال سيتي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، غرامة مالية ​قدرها 40512 دولارًا، على نادي هال سيتي، بسبب الهتافات التمييزية المسيئة، التي صدرت من جماهيره خلال خسارته من تشيلسي في كأس الاتحاد فبراير الماضي.

وأصدر الاتحاد بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «زُعم أن النادي أخفق في ضمان ألا يستخدم المشاهدون أو ⁠المشجعون وأي شخص يدعي أنه ‌من المشجعين كلمات ‌أو التصرف بطريقة ​غير لائقة ‌أو مسيئة أو بذيئة أو ‌غير محتشمة أو مهينة تشير سواء بشكل صريح أو ضمني إلى الميول الجنسية».

وفرضت لجنة ‌تنظيمية مستقلة ‌خطة عمل على ​النادي ‌بعد ⁠أن ​فشل في منع ⁠الهتافات المسيئة، على الرغم من التحذيرات التي أذيعت عبر نظام مكبرات الصوت.

وسمعت هتافات مسيئة في أجزاء ‌من المدرجات الخاصة بصاحب الأرض خلال الشوط الأول من ⁠مباراة ⁠الموسم الماضي، ما دفع إدارة الملعب إلى إصدار إعلان عبر نظام مكبرات الصوت لحث المشجعين على التوقف وتذكيرهم أن كاميرات المراقبة تعمل.

وأذيع إعلان ثانٍ في الشوط الثاني يؤكد على اتخاذ إجراءات، بما في ذلك إجراء اعتقالات.

واعترف هال ​سيتي بالتهم ​الموجهة إليه.

ومن جهته، كشف النادي الإنجليزي عن تعرض الويلزي سوربا توماس، مهاجم الفريق الأول لحادث تصادم بالقرب من ملعب التدريب، أدى إلى ‌انقلاب سيارته ‌رأسًا على ​عقب ‌دون ⁠تعرضه لإصابات، مضيفًا: «يشعر ⁠هال سيتي بالارتياح ‌لتأكيد ‌أن سوربا توماس لم ​يصب ‌بأي أذى عقب حادث ‌مروري وقع بالقرب من ملعب تدريب النادي في كوتينجام، النادي على علم بصور ‌سيارة سوربا المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويطمئن ⁠المشجعين ⁠أنه لم يتعرض لأي إصابات وخرج من سيارته سالمًا تمامًا».

ويحل هال سيتي، الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد ثلاث مباريات، ضيفًا على ​تشيلسي، مساء السبت.