جولة التجارب

انطلقت، الجمعة، جولة التجارب الأولى قبل سباق جائزة إسبانيا الكبرى، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على حلبة مادرينج الجديدة (الفرنسية)