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جولة التجارب

2026.09.11 | 04:17 pm
انطلقت، الجمعة، جولة التجارب الأولى قبل سباق جائزة إسبانيا الكبرى، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على حلبة مادرينج الجديدة (الفرنسية)
جولة التجارب

جولة التجارب

جولة التجارب