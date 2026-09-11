آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
جولة التجارب
2026.09.11 | 04:17 pm
انطلقت، الجمعة، جولة التجارب الأولى قبل سباق جائزة إسبانيا الكبرى، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على حلبة مادرينج الجديدة (الفرنسية)
الأكثر قراءة
1
قبل الحزم.. وعكة طارئة تصيب مسعود
2
15 سبتمبر يشغل الشبابيين
3
بوابري جاهز.. والمشاركة بيد إنزاجي
4
جوميز: الأرقام لا تحسم معركة النصر
5
فينالدوم يعزّز صفوف الاتحاد
6
قبل المغامرة الدورية.. صيفية الهلال.. 6 لاعبات
7
وجع ديميرال
8
الهلال يتدرب ويطير.. وبوابري انتظار
Previous
Next
اخترنا لكم
من هو علي دياباتي لاعب القادسية الجديد؟
ماذا قالت الصحف والقنوات الإيطالية بعد خسارة إنزاجي؟
الأكثر في الدوري.. 20 مواجهة لا تعرف التعادل بين القادسية والأهلي
من هو حسام الصادق موهبة الفتح الجديدة؟
بالخماسية.. برشلونة يواصل العلامة الكاملة
×
الكرة السعودية
2026-09-11 19:58:31
الهلال يعلن عودة بونو
الكرة السعودية
2026-09-11 00:41:12
بوابري جاهز.. والمشاركة بيد إنزاجي
الكرة العالمية
2026-09-10 22:31:46
على خطى لودي.. ريتشارليسون يطلب فسخ عقد توتنام
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-25 02:31:57
بعد الفحص.. الأخضر يستعيد تمبكتي
فيديو
2026-06-21 03:20:14
قبل الإسبان.. الفيصل يتابع الأخضر
فيديو
2026-06-21 03:09:08
دونيس: لا أشعر بالضغط.. وننتظر المعجزة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-09-11 19:58:31
الهلال يعلن عودة بونو
الكرة السعودية
2026-09-11 19:38:55
قبل الدرعية.. أبها يسترد الدعجاني
الكرة السعودية
2026-09-11 18:17:07
أمام الاتفاق.. إسكتلنديون يدعمون القادسية
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-09-11 18:00:53
الاتحاد يهاجم الفيصلي بالنصيري وإيلينيخينا
الكرة السعودية
2026-09-11 16:02:12
الجليدان يواصل التأهيل.. وعوار يغيب
الكرة السعودية
2026-09-11 00:02:47
فينالدوم يعزّز صفوف الاتحاد
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-09-11 15:57:04
الجمعة.. آنج يترقب نتيجة كومان
انفوجرافيك
2026-09-10 16:34:44
رونالدو في الدوري.. 105 أهداف والوحدة يتصدر المستقبلين
الكرة السعودية
2026-09-10 15:40:39
النصر من الدمام إلى العين.. وكومان انتظار
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-09-10 23:46:34
قبل الحزم.. وعكة طارئة تصيب مسعود
الكرة السعودية
2026-09-10 16:41:36
بوسيتش: تنتظرنا أهم مواجهة في تاريخ الأهلي
تقارير
2026-09-09 17:48:10
من حمد الله إلى توني.. القميص الواحد لا يمنع الشجار
Previous
Next
×
منوعات
2026-09-01 13:54:00
نوفمبر المقبل.. موسم الرياض يستضيف «WWE كراون جول»
منوعات
2026-08-20 21:09:09
صيف الرياض.. تجارب تجمع المرح والترفيه
منوعات
2026-08-13 16:07:16
موسم الرياض يرعى السوبر الإسباني في إسطنبول
Previous
Next
×
ESports
2026-09-10 00:39:18
الرياض تستضيف دوري الرياضات الروبوتية الأول
ESports
2026-09-08 16:28:32
انطلاق برنامج «Level Up» في الرياضات الإلكترونية
ESports
2026-08-26 15:10:38
«جيمزكوم».. أول إصدارات «استوديو MBC للألعاب»
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث