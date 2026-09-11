إينثرافوفاساك يقفز وينجو من النيران

خرج التايلاندي تاسانابول إينثرافوفاساك، سائق فورمولا 2، من دون أن يصاب بأذى من حطام سيارته المحترقة، الجمعة، بعد أول حادث اصطدام كبير يقع في سباق جائزة إسبانيا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على حلبة «مادرينج» الجديدة.

وفقد إينثرافوفاساك، صاحب الـ20 عامًا، السيطرة على سيارته، واستدارت حول نفسها ليصطدم بالحواجز عند المنعطف 19 في وقت مبكر خلال التجارب الحرة، ما أدى إلى اشتعال ‌النيران في السيارة.

وقفز ‌إينثرافوفاساك من مقصورة القيادة من دون مساعدة ​وتسلق الجدار، ‌لكن ⁠مر ​بعض الوقت ⁠قبل أن يصل مسؤولو الحلبة، ومعهم طفايات الحريق.

وأوقفت جلسة التجارب بعد رفع الراية الحمراء، واستغرق الأمر 24 دقيقة حتى إخلاء الحلبة لاستئناف التدريبات، مع بقاء ست دقائق فقط على انتهاء الوقت المحدد.

وتوقفت التجارب الحرة سابقًا في فورمولا 3، بسبب حادث أيضًا، وخلال يوم التجارب، الذي أجري أغسطس الماضي، أبلغ عن وقوع 19 حادثة، ليتم رفع ⁠العلم الأحمر على مدار اليومين، من بينها 11 ‌بسبب حوادث تصادم.

وتضم حلبة «مادرينج» الجديدة ‌22 منعطفًا، من بينها منعطف «لا مونومنتال» الطويل ​المنحدر، وهيذ مزيج من مضمار ‌شوارع، ومضمار مصمم خصيصًا للسباقات.

ومن المقرر ​أن يخوض سائقو فورمولا 1 حصتين من التجارب الحرة، الجمعة، قبل بدأ التجارب التأهيلية، السبت، والسباق الرئيس، الأحد.