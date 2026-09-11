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أرينا إلى النهائي

2026.09.11 | 04:37 pm
تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجمة التنس، الجمعة، إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة بعد تغلبها على الأمريكية جيسيكا بيجولا، بمجموعتين، لتحجز موعدًا لمواجهة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (لفرنسية)
أرينا إلى النهائي

أرينا إلى النهائي

أرينا إلى النهائي