أرينا إلى النهائي

تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجمة التنس، الجمعة، إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة بعد تغلبها على الأمريكية جيسيكا بيجولا، بمجموعتين، لتحجز موعدًا لمواجهة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (لفرنسية)