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«جراند سلام» الجودو

2026.09.11 | 04:40 pm
تواصلت فعاليات بطولة «جراند سلام» للجودو، الجمعة، في المجر والتي تعد جزءًا من جولة الاتحاد الدولي للجودو العالمية (الفرنسية)
«جراند سلام» الجودو

«جراند سلام» الجودو

«جراند سلام» الجودو

«جراند سلام» الجودو