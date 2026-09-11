أرينا تُقصيّ جيسيكا وتواجه إيلينا في النهائي

تغلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجمة التنس، على الأمريكية جيسيكا بيجولا، بمجموعتين لتحافظ على آمالها في تحقيق لقب بطولة أمريكا المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، للمرة الثالثة تواليًا، لتحجز موعدًا لمواجهة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في المباراة النهائية.

قالت أرينا عقب بلوغها المباراة النهائية: «كنت يائسة للغاية، كنت أرغب بشدة في الوصول إلى النهائي، وبالطبع، أريد أن أصل إلى النهاية المنشودة».

وأضافت اللاعبة البيلاروسية صاحبة الـ28 عامًا، بعد تقديمها أفضل أداء لها في البطولة لتُنهي حلم جيسيكا في الحصول على أول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى: «كانت عقليتي ببساطة أني مستعدة، أنا مستعدة لأي شيء يتطلبه الأمر لتحقيق الفوز».

وهيمنت أرينا في لقائها مع جيسيكا في نصف النهائي لتخرج فائزة بنتيجة 7-5 و6-2 على ملعب «آرثر آش» أمام كوكبة من النجوم يتقدمهم البرازيلي رونالدو، لاعب كرة القادم السابق، والمغنية الإسبانية روساليا.

وتفوقت البيلاروسية التي تسعى للانضمام إلى الأمريكيتين كريس إيفرت «1975 و1976 و1977 و1978»، وسيرينا وليامس «2012 و2013 و2014»، الفائزتين بثلاثة ألقاب تواليًا في نيويورك، على جيسيكا المصنفة الثالثة بعد ضرباتها الأرضية القوية.

وفازت أرينا على الأمريكية في طريقها للتتويج بلقب فلاشينج ميدوز عامي 2024 في نصف النهائي و2025 في النهائي.

وفي المباراة الأخرى، قلبت إيلينا تأخرها في نصف النهائي الثاني أمام الأمريكية كوكو جوف، بطلة عام 2023، بمجموعة إلى فوز بنتيجة 3-6 و6-4 و6-4.