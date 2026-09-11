الاتفاق.. هيندري يتجاوز الإصابة ويبدأ الديربي

تجاوز الإسكتلندي جاك هيندري، مدافع فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إصابة تعرض لها أمام الفيصلي، ويشارك أساسيًا أمام القادسية، الجمعة، في «ديربي الشرقية»، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ووفقًا للمصادر ذاتها، استقر الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، على الدفع بتشكيلة تضم تركي بالجوش في حراسة المرمى، وأمامه جاك هيندري وعبد الله الخطيب ومد الله العليان وراضي العتيبي، وفي الوسط أوندريج دودا وعبد الله كانتي وألفارو ميدران، فيما يقود الهجوم سيباستيان لارسون وموسى ديمبيلي وخالد الغنام.

وكانت «الرياضية» أشارت، الخميس، إلى أن الجهاز الفني سيحسم قبل ساعات من المواجهة إمكانية دخول هيندري القائمة، بعدما شارك في جزء من التدريبات الجماعية، قبل أن يغادر لاستكمال برنامجه التأهيلي داخل صالة الحديد.

ويدخل الاتفاق المواجهة في المركز الثامن برصيد عشر نقاط، فيما يحتل القادسية المركز الثالث بـ15 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال والنصر.