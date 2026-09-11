«خليجي 27».. المنتخب اليمني أول الواصلين

وصلت بعثة المنتخب اليمني الأول لكرة القدم إلى مدينة جدة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، أول المنتخبات المشاركة وصولًا قبل انطلاق منافسات البطولة في 23 سبتمبر الجاري.

وكان في استقبال بعثة المنتخب اليمني لدى وصولها ممثلو اللجنة المحلية المنظمة، قبل أن تتوجه البعثة إلى مقر سكنها في الفندق المخصص للوفد على ساحل البحر الأحمر، وفق الترتيبات المعدة لاستقبال المنتخبات المشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن يتواصل خلال الأيام المقبلة وصول بقية المنتخبات المشاركة إلى جدة، وفق جداول الوصول المعتمدة، تمهيدًا لبدء تحضيراتها النهائية قبل انطلاق المنافسات.

ويشارك المنتخب اليمني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والإمارات والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعُمان والكويت.