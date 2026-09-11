القادسية يدعم دفاعه بالكولومبية ماري

تعاقدت إدارة شركة نادي القادسية مع الكولومبية ماري ألفاريز، المدافعة الدولية، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم للسيدات حتى 2029.

ووقَّعت ماري عقدها مع النادي الشرقي بمقره في مدينة الخبر، بحضور جيمس بيسجروف، الرئيس التنفيذي لشركة النادي، لتنضم إلى صفوف الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وسبق للمدافعة الكولومبية تمثيل أندية إنديبندينتي ميديلين وأتلتيكو ناسيونال في بلادها، إضافة إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، كما مثَّلت منتخب كولومبيا عبر مختلف فئاته السنية، بدءًا من تحت 17 عامًا، مرورًا بمنتخب تحت 20 عامًا، وصولًا إلى المنتخب الأول.

وحققت ماري المركز الثالث في بطولة كوبا ليبرتادوريس للسيدات 2023 بقميص أتلتيكو ناسيونال، فيما توِّجت مع منتخب بلادها بالمركز الأول في دورة الألعاب البوليفارية 2022.

كما أسهمت في حصول كولومبيا على وصافة كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا، ووصافة بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا «كونميبول» 2022، إضافة إلى وصافة كوبا أمريكا للسيدات 2025.

ويأتي التعاقد مع ألفاريز ضمن تحركات إدارة القادسية لتعزيز خط دفاع فريق السيدات بعناصر تملك خبرة دولية قبل خوض منافسات الموسم الجاري.