4 تغييرات اتفاقية أمام القادسية

يخوض فريق الاتفاق الأول لكرة القدم مواجهة ديربي الشرقية أمام القادسية، الجمعة، في سابع جولات دوري روشن السعودي بتشكيلة أساسية طالتها أربعة تغييرات مقارنة بالتي بدأت مباراة الفيصلي الماضية.

وتضمنت التغييرات التي أجراها الأسترالي آرثر باباس مدرب الفريق الاتفاقي عودة خالد الغنام إلى القائمة الأساسية إضافة إلى دخول ياسر الشمري ومشعل العلائلي والفرنسي ريان ميسي بدلًا من مد الله العليان والسويدي جوردان لارسون والإسباني ألفارو ميدران والفرنسي موسى ديمبلي الذين وضعهم المدرب على دكة البدلاء.

في المقابل، يشارك 7 لاعبين أساسيين للمباراة الثانية تواليًا، وهم: تركي بالجوش حارس المرمى، الإسكتلندي جاك هيندري، عبد الله الخطيب، راضي العتيبي، الإيفواري عبد الله كانتي، الكوسوفي بيرسانت سيلينا، والأوكراني أوندريج دودا.

ويحتل الفريق الاتفاقي المركز الثامن برصيد 10 نقاط، متأخرًا بخمس نقاط عن القادسية صاحب المركز الثالث قبل مباراتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.