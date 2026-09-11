الاتحاد يهاجم الفيصلي بالنصيري وإيلينيخينا

يتجاورُ النيجيري جورج إيلينيخينا والمغربي يوسف النصيري في خط هجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء الجمعة أمام الفيصلي، لحساب الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وبدلًا من الاعتماد على أحدهما ووضع الآخر على مقاعد الاحتياط، قرر الألماني ينس فيسينج البدء برأسَي الحربة معًا في خط أمامي ثلاثي، يضم الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين.

وفي الوسط، يلعب أحمد الغامدي مع الكولومبي ريتشارد ريوس والسنغالي ديون لوبي.

ويتشكل الدفاع من البرتغالي دانيلو بيريرا وحسن كادش والظهيرين فارس عابدي ومهند الشنقيطي، أمام الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى.

وبعد انضمامه إلى الاتحاد، يدخل النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى قوائم مباريات الاتحاد، ويجلس مع ثمانية لاعبين على دكة الاحتياط، من بينهم المهاجم صالح الشهري ومختار علي، لاعب الوسط، والجناح مروان الصحفي والحارس محمد العبسي والظهير معاذ فقيهي.

وجمع الفريق 14 نقطة من الجولات الست الأولى، بتحقيق أربعة انتصارات مقابل تعادلين والحفاظ على سجل نتائج خالٍ من الهزائم. ويمتلك الفيصلي ثلاث نقاط فقط، من ثلاثة تعادلات، ولا يزال يبحث عن فوزه الأول في موسم الدوري.