القادسية يثبت 10.. ونانديز يظهر

يشارك الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب وسط فريق القادسية الأول لكرة القدم، أساسيًا للمرة الأولى في الموسم الجاري خلال مواجهة ديربي الشرقية أمام الاتفاق، الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

واعتمد الإيرلندي الشمالي بريندان رودرجز، مدرب الفريق القدساوي، على نانديز بعد غيابه عن الجولات الستة الماضية بداعي الإصابة، وجاء دخوله إلى القائمة الأساسية على حساب الألماني جوليان فايجل المستبعد من القائمة بعد أن خاض لقاء الأهلي الماضي.

وبخلاف عودة نانديز إلى التشكيل الأساسي، فقد فضل المدرب الإيرلندي بدء لقاء الاتفاق بأسلحته المعتادة والمتمثلة بـ 10 لاعبين، وهم: البلجيكي كوين كاستيليس، حارس المرمى، والإسباني ناتشو فيرنانديز والأوروجوياني جاستون ألفاريز وجهاد ذكري والغاني كريستوفر بونسو باه والهولندي تيجاني رايندرز ومحمد أبو الشامات ومصعب الجوير والمكسيكي جوليان كينيونيس والإيطالي ماتيو ريتيجي.

ويدخل الفريق القدساوي المباراة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، مقابل 10 نقاط لنظيره الاتفاق، صاحب المركز الثامن.