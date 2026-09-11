أمام الاتفاق.. إسكتلنديون يدعمون القادسية

سجلت جماهير إسكتلندية حضورها في مدرجات ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، الجمعة، من أجل مساندة الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم في ديربي الشرقية أمام الاتفاق ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي.

وكشف لـ«الرياضية» أحد المشجعين الإسكتلنديين ويدعى سميث عن علاقة وطيدة تربطهم بمدرب القادسية، مبينًا أنهم يحضرون في مدرجات الملعب للمرة الأولى مستفيدين من تزامن وقت المباراة مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح المشجع الإسكتلندي أنهم لبوا دعوة رودرجز، مدرب الفريق القدساوي، للحضور ومساندته، متمنين تحقيق القادسية الفوز، معربين في الوقت ذاته عن سعادتهم بالأجواء التي شاهدوها خارج الملعب قبل انطلاق المواجهة.