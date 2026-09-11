تشيلسي يمدد عقد نيتو حتى 2032

مدد نادي تشيلسي الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، عقد البرتغالي الدولي بيدرو نيتو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2032.

وانضم اللاعب «26 عامًا» إلى النادي اللندني في 2024 قادمًا من وولفرهامبتون. وشارك في 108 مباريات، وسجل 40 هدفًا وصنع 40 مثلها.

لعب نيتو دورًا مهمًا في تتويج تشيلسي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وكأس العالم للأندية FIFA في عام 2025، حيث سجل ثلاثة أهداف في البطولة الأخيرة. وفي العام نفسه، ساعد منتخب البرتغال في الفوز بدوري أمم أوروبا.

وكتب الموقع الرسمي لتشيلسي: «كان نيتو لاعبًا موثوقًا به ومتميزًا في أدائه خلال العامين الماضيين، سواءً لعبًا على أي من الجناحين، أو مهاجمًا وهميًا، أو في مركز صانع الألعاب، أو ظهير جناح».

أما نيتو، الذي سجل هدفين الموسم الجاري، فأكد التزامه التام بالفريق، وقال:‌ «إنها لحظة لا تصدق.. منذ وصولي، شعرت دائمًا وكأنني في بيتي، وأشعر أنني أريد تحقيق المزيد من الإنجازات هنا».

وأضاف: «حظيت بلحظات رائعة هنا، سواء على مستوى المجموعة أو على المستوى الفردي، وأرغب الآن في المزيد من هذه اللحظات. أنا متحمس للغاية لأنني أعتقد أننا نستطيع تحقيق الكثير من الإنجازات معًا».