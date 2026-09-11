تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. جدة تحتضن كأس الخليج

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أيّده الله، تنطلق في جدة، 23 سبتمبر الجاري، منافسات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها السابعة والعشرين «خليجي 27»، التي تستضيفها السعودية حتى السادس من أكتوبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس في 15 مباراة.

وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبد العزيز الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لهذه المناسبة الرياضية الخليجية الكبيرة.

وقال وزير الرياضة في تصريح صحافي بهذه المناسبة: «إن رعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين، أيّده الله، لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها السابعة والعشرين، تجسّد ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام كريمين من قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، وامتدادًا لعنايتها المستمرة بالرياضة والرياضيين، ودعمها لاستضافة السعودية أبرز الأحداث والمنافسات الرياضية، إلى جانب حرصها على كل ما يعزز أواصر الأخوة والمحبة بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وأضاف: «تمثل هذه البطولة مناسبة رياضية عزيزة على أبناء المنطقة، لما تحمله من تاريخ ومكانة خاصة في مسيرة الرياضة الخليجية، وما تجسّده من روابط أخوية راسخة، ويسعدنا في السعودية أن نرحب بأشقائنا مجددًا، في نسخة تكتسب أهمية خاصة لتزامن انطلاقتها مع اليوم الوطني، وهي مناسبة غالية نعتز بمشاركة فرحتها مع أشقائنا من دول الخليج، متطلعين إلى بطولة تليق بمكانتها وتاريخها، ومتمنين للمنتخبات المشاركة التوفيق، وللجماهير الخليجية الاستمتاع بمنافسات مميزة في مدينة جدة».

وتلعب منافسات البطولة على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، وسط استعدادات تنظيمية وتشغيلية متكاملة من اللجنة المحلية المنظمة لاستقبال المنتخبات والجماهير ووسائل الإعلام، تشمل جاهزية الملاعب والمرافق وعمليات المباريات والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب مختلف الخدمات المصاحبة للبطولة.

يشار إلى أن بطولة كأس الخليج العربي تلعب في مدينة جدة للمرة الأولى في تاريخ البطولة، فيما ستشهد هذه النسخة مشاركة منتخبات السعودية والعراق وعُمان والكويت، ضمن المجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات قطر والإمارات والبحرين واليمن.