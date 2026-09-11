قبل الدرعية.. أبها يسترد الدعجاني

أظهر ناصر الدعجاني، لاعب وسط فريق أبها الأول لكرة القدم، خلال التدريبات، مساء الجمعة، جاهزيته للمشاركة في المباريات، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وتجاوز الدعجاني الإصابة التي أبعدته عن المباراتين الأخيرتين للفريق أمام الاتفاق والنصر في الجولتين الخامسة والسادسة من دوري روشن السعودي.

وحسب المصادر، شارك اللاعب بفاعلية خلال التدريبات على ملعب جامعة الأميرة نورة في مدينة الرياض، التي بقي فيها الفريق بعد الخسارة الماضية أمام النصر، لضيق الوقت قبل مواجهة الدرعية، الأحد المقبل، لحساب الجولة السابعة.

وأصبح اللاعب متاحًا للكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق، إذا أراد الاستعانة به في المواجهة المقبلة.

ويتذيَّل أبها جدول ترتيب الدوري بنقطة واحدة بعد تعادله في مباراة وخسارته خمسًا.