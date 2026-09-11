الهلال يعلن عودة بونو

عاد المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى حسابات مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل مواجهة التعاون، السبت، في سابع جولات دوري روشن السعودي.

وأعلن الهلال، عبر حسابه في منصة «إكس»، الجمعة، مشاركة الحارس في التدريبات الجماعية.

وكان المغربي تعرَّض لإصابةٍ عضليةٍ خلال تدريبات الإحماء قبيل انطلاق اللقاء الأخير الذي خسره الفريق أمام نيوم، الإثنين الماضي، بهدفين دون ردٍّ.

وأدَّت الإصابة إلى خروجه من قائمة اللقاء، ودخول زميله محمد العويس التشكيل الأساسي بدلًا منه، مع الاستعانة بمحمد اليامي حارسًا بديلًا.

ولعب بونو جميع مباريات الهلال في الدوري قبل مواجهة نيوم، وتلقَّى ثلاثة أهدافٍ، فيما جلس احتياطيًّا للعويس أمام الرائد ضمن بطولة الكأس.