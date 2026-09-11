لازيتيتش: نتائج التعاون مسؤوليتي.. وبيتكوف يقدم الحلول

أكد الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، غياب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله عن مواجهة الهلال، السبت في بريدة، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي.

وشدّد، خلال مؤتمر صحافي الجمعة داخل مقر ناديه، على ثقته التامة في قدرة لاعبيه على تصحيح المسار وبدء تحقيق الانتصارات، بعد جمع 3 نقاط فقط، من تعادلات، خلال الجولات الست الأولى.

ورأى الصربي أن النتائج منذ انطلاق الموسم الجاري لا تعكس المردود الفني لفريقه.

واستدلّ بالمؤشرات الرقمية لخلق الفرص واستعادة الكرة، وقال: «أكون قلقًا أكثر لو كنا لا نخلق الفرص، لا علم لي بدقة الإحصاءات، لكنها جزء من اللعبة، وهناك إيجابيات أخرى مثل عدد مرّات استرجاع الكرة».

وأكمل: «في النهاية، نحن لا نستحق هذه النتائج، وأنا أفعل كل شيء من أجل التسجيل وجمع النقاط، المسؤولية تقع على الجميع، وأنا المسؤول الأول عن النتائج، لكنني أول من يؤمن باللاعبين، وأعلم أن هذه المجموعة ستنتصر قريبًا، وعلينا تقبّل الانتقادات».

وأوضح الصربي أن حمد الله، الذي غيّبته إصابة عضلية عن مباراة الحزم ضمن الجولة السادسة، لن يشارك أمام الهلال.

ولم يخلُ المؤتمر الصحافي من المِزاح، فعند سؤال المدرّب عن البلغاري مارين بيتكوف وما إذا كان سيلعب جناحًا أم ظهيرًا، أجاب مبتسمًا: «هذا السؤال فيه نوع من السرية، هل تريد معرفة الإجابة لإرسالها إلى إنزاجي؟»، في إشارةٍ إلى مدرب الهلال.

وأبدى لازيتيتش ارتياحه لامتلاك لاعبين يجيدون في أكثر من مركز، وأوضح: «بيتكوف يقدم لنا حلولًا متعددة، وقبل المؤتمر اجتمعت به لمناقشة جوانب تحتاج إلى التطوير، هو حضر أصلًا للمشاركة جناحًا أيمن، لكننا اعتمدنا عليه في مركز الظهير، وهو ممتاز دفاعيًا وهجوميًا».

ونبَّه المدرب إلى أهمية فرض أسلوب لعب الفريق أمام منافسين مثل الهلال والنصر، وصرَّح: «غدًا، نواجه أحد أفضل الفرق في الدوري، لديهم مدرب من بين الأفضل، وعلينا أن نكون مثاليين لأن هذه الفرق قد تفاجئك في أي لحظة». وأبان: «حلّلنا الخصم جيدًا، والمطلوب منّا التركيز على أنفسنا، وأن ندافع معًا ونهاجم معًا، ونقدم أفضل ما لدينا بالكرة ومن دونها».