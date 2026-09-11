ممتاز اليد.. النور يسجل الانتصار الأكبر

انطلقت منافسات النسخة الـ50 من بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2026ـ2027، الجمعة، بأربع مواجهات ضمن الجولة الافتتاحية من الدور التمهيدي للمسابقة.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة اليد على منصة «إكس» في اللقاء الأول تغلب الوحدة على ضيفه الخويلدية 34ـ27 في صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة، فيما خسر الحزم 10ـ30 أمام ضيفه النور على صالته بالقصيم.

وفاز المحيط على القادسية 18ـ17 في صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، وفي الصالة ذاتها اختتمت مباريات اليوم الأول بانتصار مضر على نظيره الهدى 25ـ23.

ويتصدر الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد برصيد 19 لقبًا، يليه الخليج بـ13 لقبًا، ثم النور بثمانية ألقاب، فيما توج كل من مضر والوحدة باللقب أربع مرات، بينما حقق الاتحاد اللقب مرة واحدة.