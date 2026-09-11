بالتعادل الخامس.. الاتفاق يعطل القادسية

أوقف فريق الاتفاق الأول لكرة القدم سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لنظيره القادسية بعدما فرض عليه التعادل 3ـ3 في ديربي الشرقية، الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وبدا الفريق القدساوي في طريقه للظفر بالنقاط الثلاث بعد أن تقدم بهدفين سريعين في غضون ثلاث دقائق عن طريق المكسيكي جوليان كينيونيس والإيطالي ماتيو ريتيجي عند الدقيقتين «12 و15»، لكن الاتفاق نجح في تقليص الفارق عبر الكوسوفي بيرسانت سيلينا «16»، قبل أن يدرك التعادل بواسطة الإسباني ألفارو ميدران «64».

وتقدم القادسية مجددًا في النتيجة بعدما تمكن من تسجيل الهدف الثالث عبر محمد القحطاني «81»، غير أن الفرحة القدساوية لم تدم سوى أربع دقائق فقط، إذ سرعان ما أحرز السويدي جوردان لارسون هدف التعادل للاتفاق «85».

وبهذه النتيجة، يسجل الفريقان التعادل الخامس من أصل 19 مباراة جمعتهما بالدوري السعودي للمحترفين، علمًا أن كفة الاتفاق ما زالت هي الأرجح بـ 8 انتصارات مقابل 6 للقادسية.

وحصد كل فريق من خلال هذا التعادل نقطة، رفع بها القادسية رصيده إلى 16 نقطة، والاتفاق إلى 11 نقطة.