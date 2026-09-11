الأهلي يبدأ بأبو الشامات.. و4 غيابات تضرب الحزم

يسجّل صالح أبو الشامات، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أول مشاركة له بصفة أساسية في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي، بعدما ضمُّه المدرب الهولندي مارينو بوسيتش للتشكيل الذي يواجه الحزم، الجمعة، لحساب الجولة السابعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وقبل هذه المباراة، اكتفى أبو الشامات بالدخول بديلًا في خمس من المباريات الست الماضية ضمن بطولة الدوري، فيما بقي احتياطيًا طوال مواجهة الهلال لحساب الجولة الثالثة.

ونال مشاركة أساسية واحدة كانت في الكأس أمام الأنوار وشغل مركز الجناح الأيسر.

ودخل الجناح الدولي التشكيل على حساب فراس البريكان، الذي شارك أساسيًا في المباراة الماضية أمام القادسية.

وغيّر بوسيتش الظهيرين الأيمن والأيسر مفضلًا إسناد المركزين إلى سعيد باعطية وزكريا هوساوي، بدلًا من ريان حامد، وسعد بالعبيد، اللذين أشركهما أساسيين أمام القادسية.

ويبدأ الأهلي المباراة بالسنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار سعيد باعطية والتركي ميريح ديميرال والبرازيلي روجر إيبانيز وزكريا هوساوي.

ويضم الوسط الأرميني إدوارد سبيرتسيان والفرنسي فالنتين اتانجانا، فيما يتشكل الهجوم من صالح أبو الشامات والبرازيلي ويندرسون جالينو والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو والإنجليزي إيفان توني.

ويتجاور على مقاعد البدلاء تسعة لاعبين محليين، بينهم البريكان وبالعبيد وريان حامد، فيما يغيب عن القائمة نايف مسعود، لاعب الوسط، الذي أعلن الأهلي، الخميس، تعرضه لوعكة صحية طارئة عولج منها.

على الجهة الأخرى، تضرب الغيابات صفوف فريق الحزم الذي يفتقد جهود أربعة أسماء بدأت مباراته الماضية أمام التعاون في الجولة السادسة.

ويغيب عنه المهاجم الكونغولي أفيميكو بولولو والجناح عبد العزيز الضويحي والتونسي محمد أمين بن حميدة، الظهير الأيسر، والقائد عبد الرحمن الدخيل، قلب الدفاع.

ويشارك بدلًا منهم عبد الله الشنقيطي، قلب الدفاع، وأحمد النخلي، الظهير الأيسر، والمهاجم المالي أبو بكر دياكيتيه والجناح أحمد الشمراني.

ويقف إبراهيم زايد، حارس المرمى، خلف خط دفاع مكون من سعود الراشد وعبد الله الشنقيطي وسلطان تنكر وأحمد النخلي.

ويضم خط الوسط الغيني أبو بكر باه والرواندي بونور موجيشا والجزائري سفيان بن دبكة، فيما يتمركز على الطرفين أحمد الشمراني والهولندي إلتون كولاتس، الجناحان الأيمن والأيسر، ويشارك أبو بكر باه مهاجمًا وحيدًا.

ويجلس على مقاعد الاحتياط تسعة لاعبين، بينهم ستة محليون، ومعهم الجزائري أمير سعيود، صانع اللعب، والغيني موري كوناتيه، لاعب الوسط، والتشيكي يندريخ ستانيك، حارس المرمى.