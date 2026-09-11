ديربي الشرقية 2026 أكبر نتيجة

من هو علي دياباتي لاعب القادسية الجديد؟

من هو علي دياباتي لاعب القادسية الجديد؟

ماذا قالت الصحف والقنوات الإيطالية بعد خسارة إنزاجي؟

ماذا قالت الصحف والقنوات الإيطالية بعد خسارة إنزاجي؟