بالفيصلي.. الاتحاد يستعيد أجواء الانتصارات المتتالية

كسِب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ثلاث مباريات متتالية في دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، بعدما أتبَع فوزيه الأخيرين على النصر والفيحاء بالتغلُّب على الفيصلي 3ـ1، مساء الجمعة، لحساب الجولة السابعة من الموسم الجاري.

واعتلى «النمور» قمة الترتيب مؤقتًا، برصيد 17 نقطة، مستفيدين من أهداف المهاجم المغربي يوسف النصيري والجناح الهولندي ستيفن بيرجوين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وافتتح بيرجوين النتيجة بهدفٍ في الدقيقة 28، صنعه الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الوسط المنضم أخيرًا من بنفيكا البرتغالي.

وشكّل النصيري والمهاجم النيجيري جورج إيلينيخينا ثنائية ناجعة أمام المرمى، أسفرت عن إحراز الأول هدفين، في الدقيقتين 43 و59، صنعهما الثاني.

وقبل النهاية، قلّص الجناح الكونجولي ثيو بونجوندا الفارق، مُسجّلًا للفيصلي في الدقيقة 87. ورفع الفريق المنتصر عدد نقاطه إلى 17، من أصل 21، فيما تجمد رصيد صاحب الأرض عند 3 نقاط، في المركز الـ 17 وقبل الأخير.

وحقق الاتحاديون ثلاثة انتصارات على التوالي، على صعيد الدوري، لأول مرة منذ فازوا، نهاية العام الماضي ومطلعَ الجاري، في أربع جولات متتالية، أمام الشباب ونيوم والتعاون والخلود، على الترتيب.

وخلال أقل من أسبوع، تغلب الفريق، الذي يدربه الألماني ينز فيسينج، على النصر، 2-1 السبت، والفيحاء، 2-1 الثلاثاء، وأخيرًا الفيصلي.

وحتى الآن، يمتلك الاتحاد والخلود فقط سجلًّا خاليًا من الخسائر في موسم الدوري.