5 ملايين ريال تنتظر أبطال «الثنايا»

تنطلق منافسات فئة «الثنايا» رابع الفئات المعتمد مشاركتها في مهرجان ولي العهد للهجن 2026، السبت، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثامنة التي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن، حيث تتنافس المطايا المشاركة على مدار 20 شوطًا لقطع مسافة 6 كيلومترات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» خصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية تتجاوز في مجموعها حاجز الـ 5.3 ملايين ريال.

وانطلقت في الثالث من سبتمبر الجاري منافسات المهرجان تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، بجوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال.

ووفقًا للبرنامج الزمني، تُنظم المنافسات على فترتين إذ تشهد «الفترة الصباحية» تنظيم 16 شوطًا «4 أشواط مفتوحة و12 شوطًا عامًا» خُصصت لها جوائز مالية تُقدر بـ 1.36 مليون ريال، فيما تتجه الأنظار صوب الفترة المسائية حيث تنظم 4 أشواط على كؤوس مهرجان ولي العهد، رُصدت لها جوائز تتجاوز الـ 4 ملايين ريال، يحصل بطل شوط كأس ولي العهد «بكار ـ عام» على الجائزة الأكبر والبالغة 700 ألف ريال.

وتأتي منافسات «الثنايا» إحدى أهم المحطات الحاسمة في المهرجان، والتي ترفع من وتيرة التنافس بين الشعارات قبل الدخول في المرحلة النهائية للمهرجان الذي يختتم فعالياته الأحد المقبل، ليتوج مسيرة حافلة من السباقات القوية والممتدة منذ مطلع سبتمبر الجاري.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للهجن وفّر كافة التجهيزات الفنية والتنظيمية في ميدان الطائف التاريخي لضمان سير الأشواط وفق أعلى المعايير، وسط حضور لافت من محبي ومتابعي هذه الرياضة الأصيلة من مختلف أنحاء المنطقة.