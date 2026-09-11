باباس: رفضنا الاستسلام.. والبدلاء ساعدونا

عبر الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن رضاه على نتيجة التعادل 3ـ3 أمام القادسية في دوري روشن السعودي، الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وقال باباس في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «البداية صعبة، والمباراة كانت ستكون أسوأ بسبب الهدفين اللذين سجلهما القادسية، ولكن اللاعبون رفضوا الاستسلام وقدموا أداءً رائعًا، والبدلاء ساعدونا على التعديل، وأهنئهم على ما قدموه».

وأضاف المدرب الأسترالي: «في الدوري أيام الراحة بسيطة جدًا، وبشكل عام المباراة فيها ستة أهداف، وكانت رائعة للجماهير».

وتابع مدرب الفريق الاسترالي: «كل نقطة في الدوري تفرق، ونبحث عن النقاط الثلاث في كل لقاء».

وكشف باباس عن أنه يركز دائمًا على اللعب الهجومي، وأوضح: «اللعب بطريقة هجومية هي أفكار نعمل عليها، وما زال لدينا الوقت لتعزيز طريقة لعبنا».