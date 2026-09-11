4 سعوديين يخطفون كؤوس «الهجانة»

سجَّل الهجانة السعوديون حضورًا كاملًا على منصات التتويج في «سباق الهجانة» للراكب البشري ضمن مهرجان ولي العهد للهجن 2026، بعد فوز بندر الحويطي ورامي البلوي وخلود الشمري وجوزاء الرشيدي بالكؤوس الأربعة، في منافسات جمعت الرجال والسيدات على ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.

وفي منافسات السيدات، حصدت خلود الشمري كأس الشوط الأول بعد قيادتها المطية «البشار» لمسافة كيلومترين، مسجلة زمنًا بلغ «3:13.46» دقيقة، لتضيف اللقب إلى سجل مشاركاتها الذي يتضمن الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية الأولى للهجن بأبو ظبي، ولقب بطولة العالم للقدرة والتحمل في العلا.

وذهبت صدارة الشوط الثاني للسيدات إلى جوزاء الرشيدي على المطية «مبشرة»، بزمن «3:21.65» دقيقة، محققة أول كأس لها في مهرجان ولي العهد، بعد مسيرة شهدت مشاركات في عدد من المنافسات، من بينها مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن.

وفي منافسات الرجال لمسافة خمسة كيلومترات، توّج بندر الحويطي بكأس الشوط الأول على المطية «براقة» بزمن «8:38.38» دقيقة، فيما حسم رامي البلوي الشوط الثاني على المطية «صايب»، مسجلًا «8:45.06» دقيقة.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يمثل تتويج الهجانة الأربعة بالكؤوس للمرة الأولى في مسيرتهم بمهرجان ولي العهد للهجن امتدادًا لتطور سباقات الراكب البشري، التي تشهد مشاركة متنامية للرجال والسيدات، ضمن جهود الاتحاد السعودي للهجن لتوسيع قاعدة ممارسي هذه الرياضة والمحافظة على موروثها.