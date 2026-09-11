أخضر القوى.. 16 ميدالية والمركز الرابع

أنهى المنتخب السعودي لألعاب القوى مشاركته في البطولة العربية الـ 12 تحت 18 عامًا «مصر 2026» في المركز الرابع بحصوله على 16 ميدالية بواقع ست ذهبيات، وخمس فضيات، ومثلها من البرونز.

وطبقًا لحساب اتحاد ألعاب القوى السعودي في منصة «إكس»، جاءت الميداليات الذهبية الست عبر إبراهيم الذبياني في سباق 110 أمتار، وفهد مسرحي 100 متر، وعباس عبد الباقي العشري، وحيدر آل رقية في القفز بالعصا، إضافةً إلى ذهبية التتابع المتنوع بواسطة الرباعي أحمد الدوسري، وحامد البيشي، وفهد مسرحي، وإبراهيم الذبياني.

ونال الفضيَّات نايف السميري في سباق 110 أمتار، وراكان السعدي في 800 متر، ومحمد السبيعي في رمي القرص، وضاري اليامي في العشاري، وحاضر السلولي في رمي الرمح.

وحقق أخضر ألعاب القوى ميدالياته البرونزية عبر بندر العدواني في سباق 3000 متر، وعلي الخلف في الوثب الطويل، وعبد الله المشرف في الوثب العالي، وأحمد الدوسري في 200 و400 متر.

واستضافت القاهرة، العاصمة المصرية، فعاليات البطولة بالمركز الأولمبي في المعادي بمشاركة السعودية، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، والكويت، والعراق، والبحرين، وسوريا، والأردن، ولبنان.