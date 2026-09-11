رودجرز: أخطاؤنا ساعدتهم على التعادل

أرجع الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، التعادل أمام الاتفاق 3ـ3، الجمعة في سابع جولات دوري روشن السعودي إلى ما وصفه بتراخي لاعبيه، وارتكابهم عددًا من الأخطاء.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية ديربي الشرقية، قال رودجرز: «سجلنا هدفين، وبعدها حدث تراخٍ وارتكبنا أخطاء ساعدتهم على تعديل النتيجة، ونحن حزينون على فقدان نقطتين».

وواصل المدرب الإيرلندي حديثه عن أداء لاعبيه قائلًا: «الفريق لم يدافع بالشكل المطلوب، وفي كرة القدم عندما تكون متأخرًا في النتيجة لا يوجد ما تخسره، وهذا ما فعله الاتفاق».

وعن مدى تأثر فريقه بالإرهاق جراء ضغط المباريات، أجاب مدرب القادسية: «لعبنا مباريات كبيرة خاصة أمام الاهلي، وكان فيها جهدًا بدنيًا كبيرًا، واللاعبون أعطوا ما عندهم، ولدينا معدل أعمار صغير ومثل هذه المباريات تساعدهم على اكتساب مزيد من الخبرة».

واختتم رودجرز: «⁠الوقت ما زال طويلًا، ومع مرور الموسم سنتحسن بشكل أفضل».