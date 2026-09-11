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تعادل مثير
2026.09.11 | 09:46 pm
فرض فريق الاتفاق الأول لكرة القدم تعادلًا مثيرًا على نظيره القادسية 3ـ3 في مواجهة «ديربي الشرقية»، الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي (صور خاصة بالرياضية)
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