تفوق على زميليه.. النخلي يحرز أسرع أهداف الدوري

سجَّل أحمد النخلي، ظهير أيسر فريق الحزم الأول لكرة القدم، أسرع هدف في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي، عندما أسكن الكرة شباك الأهلي، في الدقيقة الثانية من مباراة الفريقين، الجمعة، ضمن سابع جولات البطولة.

وتفوَّق النخلي على 3 أهداف أحرزت في الدقيقة الثالثة، اثنان منها عن طريق زميليه عبد العزيز الضويحي والغيني أبو بكر باه.

وجاء هدفا الضويحي وباه أمام أبها والتعاون في الجولتين الأولى والسادسة، وكلاهما في الدقيقة الثالثة.

وبدوره وقّع عبد الإله المالكي، لاعب وسط الدرعية، على هدف في الدقيقة الثالثة أمام الحزم ذاته في الجولة الثانية.

وهدف النخلي هو الثاني له خلال مسيرته الاحترافية، بعد آخر سابق أحرزه أمام الأخدود في خامس جولات النسخة الماضية من الدوري.