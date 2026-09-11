فيسينج: لاعبو الاتحاد أذكياء

وصف الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لاعبيه بـ «الأذكياء» خلال مؤتمر صحافي بعد الفوز 3ـ1 على الفيصلي، الجمعة في المجمعة، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي.

وصرّح فيسينج: «حصلنا على فوزٍ مستحق، بعد الأداء اليوم، أحرزنا أكثر من هدف وقدَّمنا أداءً رائعًا».

وعلَّق على الهدف الذي استقبله الفريق في الدقائق الأخيرة قائلًا: «تلقينا هدفًا من خطأ، كنَّا نتمنى الخروج بشباك نظيفة، لكن أنا راضٍ وسعيد بالنتيجة والمستوى، لدينا لاعبون أذكياء يجيدون في أكثر من مركز، وهذا ما يمنحني راحة كبيرة في اختيار العناصر».

وعبَّر الألماني عن سعادته بانطلاقة الاتحاد في الدوري، وقال إنَّه كان يتوقعها في ظل امتلاكه لاعبين «على مستوى عالٍ»، مشيرًا إلى تركيزه على الجانبين الذهني والبدني.

واعتلى الفريق قمة جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 17 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وتعادلين.