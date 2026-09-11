أمام الخليج.. النصر يخسر 3

استبعد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الفرنسي كينجسلي كومان وأيمن يحيى وعبد الرحمن غريب عن قائمة مواجهة الخليج المقررة السبت، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه أنَّ الجناح الفرنسي يشعر بآلام في العضلة الخلفية ما منع المدرب الأسترالي من الاستفادة من خدماته في مواجهة الخليج.

وينتظر أن يخضع كومان لفحوصات طبية إضافية بعد مواجهة الخليج، من أجل اختبار إمكانية انضمامه إلى قائمة مواجهة العين الإماراتي، الثلاثاء المقبل، على ملعب هزاع بن زايد.

وخسر بطل الدوري خدمات أيمن يحيى في مواجهة الخليج والعين بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، فيما اشتكى غريب من إصابة في مشط القدم.

وحقق القطب العاصمي 15 نقطة في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي بعد أن كسب خمس مباريات مقابل هزيمة وحيدة أمام الاتحاد 1ـ2.