سوليناس: رفضنا الاستسلام.. وأمامنا عمل مكثف

شدَّد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، على الحاجة إلى العمل المكثف خلال الفترة المقبلة بعد العجز عن تحقيق أي فوزٍ خلال الجولات السبع الأولى من دوري روشن السعودي.

وخسِر الفيصلي 1ـ3 من ضيفه الاتحاد، مساء الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وخلال مؤتمرٍ صحافي بعد المباراة، صرَّح مدرب أصحاب الأرض: «حزينٌ للخسارة، لكنني سعيدٌ بمحاولة فريقي العودة. أشكر اللاعبين على رفض الاستسلام ومحاولاتهم التعديل».

وأوضح: «نحتاج إلى عملٍ مكثفٍ خلال الفترة المقبلة»، وأقرَّ بقوة الاتحاد وامتلاكه لاعبين قادرين على صناعة الفارق، عادًّا فوز «النمور» على فريقه مستحقًا.

وعن إشراكه الجناح الكونغولي ثيو بونجوندا بديلًا، بيَّن: «عانى من إصابةٍ في المباراة الماضية، وفضَّلنا ألَّا يلعب بصفةٍ أساسيةٍ نظير عدم جاهزيته البدنية الكاملة، وأنا سعيدٌ بما قدَّمه من أداءٍ».

وأحرز بونجوندا، المنضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، هدفًا في الدقيقة 87، قلَّص به الفارق دون أن يمنع الفوز الاتحادي.