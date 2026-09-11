إيقاف رئيس اتحاد المالديف السابق مدى الحياة

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الجمعة، بسام عادل جليل، الرئيس السابق لاتحاد جزر المالديف، من ممارسة أي أنشطة متعلقة باللعبة مدى الحياة، بسبب إساءة استخدامه أموال الإغاثة المخصصة لمكافحة جائحة كوفيدـ19 لتحقيق مكاسب شخصية.

وتعرض جليل سابقًا للإيقاف المؤقت في ظل التحقيق في مزاعم تتعلق بغسل الأموال والاختلاس والفساد، كما أمره «فيفا» بدفع غرامة قدرها مليون فرنك سويسري «1.23 مليون دولار».

ولم يتسن الوصول إلى جليل للتعليق على الأمر، لكن أفادت وسائل إعلام محلية بأنه يقضي عقوبات حبس يبلغ مجموعها 32 عامًا لتحويله أموالًا من «فيفا» إلى حسابه الخاص، واستخدامه أموالًا من خطة الإغاثة الخاصة بجائحة كوفيدـ19 التابعة لشراء شقة.

وقال موقع «صن أونلاين» المالديفي إنه تم نقل جليل للإقامة الجبرية بناء على توصية اللجنة الطبية الشهر الماضي.

وكان قد تم تحويله سابقًا للإقامة الجبرية في مارس، لكنه عاد إلى السجن بعد ردود فعل غاضبة من الرأي العام.

كما أوقف محمد أجيل، المدير السابق للشؤون المالية والإدارية في اتحاد جزر المالديف، لمدة 10 أعوام، مع تغريمه 100 ألف فرنك، لتسهيله وإخفائه إساءة استخدام أموال «فيفا»، واستخدامه وثائق مزورة، وعدم تعاونه مع لجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة للمنظمة الدولية للعبة.